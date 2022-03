Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Kleinkraftrad der Marke Honda entwendet

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (1.3.) und Mittwoch (2.3.) haben Diebe ein unter einem Carport in der Franklinstraße geparktes Mofa entwendet. Das Fahrzeug vom Hersteller "Honda" hat einen Wert von mehreren Hundert Euro. Zum Zeitpunkt der Tat war an dem Mofa das Versicherungskennzeichen 377 YGI angebracht. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute werden von dem Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell