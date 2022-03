Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Scheibe vom Nissan Qashqai eingeschlagen

War der Täter ein Radfahrer?

Rimbach (ots)

Wegen Sachbeschädigung hat die Polizei (K 41) in Heppenheim ihre Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang könnte ein Radfahrer mit einer schwarz/ roten Jacke eine Rolle spielen. Hintergrund sind die eingeschlagenen Scheiben eines schwarzen Nissan Qashqais. Das Auto parkte am Mittwochabend (02.03.) in der Staatsstraße, Nähe der Friedrich-Ebert-Straße, als gegen 22.45 Uhr ein Zeuge die Schläge hörte und den Radfahrer in Richtung Zotzenbach davonfahren sah.

Wer Hinweise zu der Sachbeschädigung oder zu dem Radfahrer geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06252 / 706-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell