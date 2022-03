Bischofsheim (ots) - Ein Imbiss in der Darmstädter Straße geriet in der Nacht zum Mittwoch (02.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich durch ein aufgehebeltes Fenster Zugang in die Räumlichkeiten und ließen dort anschließend rund 150 Euro mitgehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr