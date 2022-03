Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: E-Bikes im Visier/Einbrecher dringen in Garagen ein

Riedstadt (ots)

Zwei Garagen in der Starkenburger Straße und im Hessenring gerieten in der Nacht zum Mittwoch (02.03.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen zunächst in die verschlossenen Garagen ein und ließen dort jeweils ein E-Bike sowie in einem Fall zudem einen Werkzeugkoffer mitgehen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt über 5000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell