Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Nach Einbruch in Schule Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Kriminelle in eine Schule in der Christian-Meid-Straße eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge, klettern die Unbekannten über einen Zaun und verschafften sich im Anschluss Zutritt in mehrere Büroräume. Die ungebetenen Gäste durchwühlten diese. Ob sie etwas entwendeten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Verlässliche Angaben zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 42 bei der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 erbeten.

