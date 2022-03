Reinheim (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Mühlberg" hatten es Kriminelle auf Schmuck abgesehen. Der Einbruch wurde am Dienstag (1.3.) der Polizei gemeldet und kann bis zum Dienstag, den 15. Februar, zurückliegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten sie eine Tür des Wohnhauses auf und gelangten so ins Innere. Sie durchwühlten ...

