Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Einbruch in Firmengebäude

Riedstadt (ots)

Ein Firmengebäude in der Stahlbaustraße geriet in der Nacht zum Mittwoch (02.03.), gegen 1.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Unbekannten drangen durch ein Fenster in die Firmenräume ein und brachen anschließend drei Büros auf. Der Versuch der Einbrecher einen Tresor aufzuhebeln, scheiterte. Ob etwas gestohlen wurde, müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher einen Schaden von rund 5000 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

