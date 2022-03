Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Mit über 100 "Sachen" durch Ober-Kainsbach

Reichelsheim (ots)

Eine Geschwindigkeitsmessung in der Talstraße führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Montag (28.02.), in der Zeit zwischen 14.20 und 17.20 Uhr durch. Erlaubt sind dort maximal 50 Stundenkilometer.

Im Rahmen der dreistündigen Überwachung wurden 478 Fahrzeuge gemessen, darunter auch fünf Motorräder. 73 Fahrerinnen und Fahrer, die bis zu 20 km/h zu flott waren, erwarten nun Verwarnungsgelder. 16 weitere Wagenlenker, die schneller fuhren, zudem Punkte in Flensburg.

Auf drei davon kommen nun sogar Fahrverbote zu, weil sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 30 km/h überschritten. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer der mit 104 km/h "geblitzt" wurde und nun mit einem zweimonatigen Fahrverbot, 560 Euro Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg rechnen muss. Ein Motorradfahrer passierte die Messstelle mit 88 Stundenkilometern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell