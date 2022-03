Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Nach Einbruch in Metzgerei kommt Hubschrauber zum Einsatz

Weiterstadt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (2.3.) hatten es noch unbekannte Täter auf eine Metzgerei im Schleifenweg abgesehen. Gegen 5.15 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert, nachdem sie zwei Personen aus dem Geschäft flüchtend beobachten konnten. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Kriminellen zuvor gewaltsam in das Geschäft gelangt und hatten sich dort unter anderem an mehreren Kassen zu schaffen gemacht. Wie hoch die gemachte Beute und das Ausmaß des verursachten Schadens ist, ist abschließend noch nicht bekannt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung kam auch der Hubschrauber zum Einsatz. Bislang verlief die Suche nach dem Duo ohne Erfolg. Die Flüchtenden wurden als etwa 20 bis 30 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Nähere Details liegen den Beamten derzeit nicht vor. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit den Ermittlungen betraut und nimmt weiterführende, sachdienliche Hinweise zu diesem Fall unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

