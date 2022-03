Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Terrassentür aufgebrochen

Kriminelle erbeuten Geld, Münzen und Schmuck

Bensheim (ots)

Geld, Münzen und unterschiedliche Schmuckstücke konnten Einbrecher am Montag (28.02.)zwischen 16 Uhr und 23 Uhr erbeuten. Die Täter haben sich über das Gartengrundstück an die Terrasse eines Einfamilienhauses in der Straße Philippshöhe herangeschlichen. Nachdem die Tür aufgebrochen war, wurde das Haus durchsucht.

Die Heppenheimer Kriminalpolizei (K 21/ 22) hat die Ermittlungen übernommen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06252 / 706-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell