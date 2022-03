Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Außer Rand und Band

Polizei nimmt 28-Jährigen vorläufig fest

Roßdorf (ots)

Unter anderem wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung, nahm die Polizei am Montagmittag (28.2.) einen 28 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen 16 Uhr alarmierte ein Zeuge die Ober-Ramstädter Polizei und gab an, dass sich ein Mann in der Darmstädter Straße mit einem Taschenmesser aufhalten und unter anderem bereits mehrere Wahlplakate beschädigt haben soll. Zwei Streifen begaben sich zum Einsatzort und konnten den 28-jährigen, bereits polizeibekannten, Tatverdächtigen antreffen und kontrollieren. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, soll er mindestens zwei Wahlplakate und einen roten Hyundai beschädigt haben. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zusätzlich soll er eine 41-jährige Passantin unter Vorhalten eines Messers aufgefordert haben, ihm ihren Geldbeutel auszuhändigen. Die 41-Jährige ging nach derzeitigem Kenntnisstand auf die Forderung nicht ein und entfernte sich im Anschluss vom Tatort. Weil der Alkoholtest des 28-Jährigen einen Wert von 2,41 Promille ergab, musste er im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

