Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Rennrad sichergestellt

Rechtmäßiger Eigentümer gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Die Polizei in Mörfelden-Walldorf sucht nach der Sicherstellung eines Rennrades den rechtmäßigen Eigentümern. Am vergangenen Sonntag (27.2.) wurde das schwarze Fahrrad von der Marke "Cube" im Bereich der Westendstraße / Langener Straße aufgefunden. Weil das Fahrrad bislang noch keinem Eigentümer zugeordnet werden konnte, wenden sich die Beamten mit einem Bild an die Öffentlichkeit und fragen: Wer erkennt sein Fahrrad wieder? Hinweise werden unter der Rufnummer 06105/40060 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell