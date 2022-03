Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht in Darmstadt - Zeugen gesucht!

Darmstadt (ots)

Am Montag (28.02.) in der Zeit von 19:30- 22:30 Uhr wurde in Darmstadt auf einem Parkplatz Am Alten Bahnhof ein schwarzer Mercedes Kombi durch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell