Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Hetzbach: Einbrecher an der B 460

Wer hat was gesehen?

Oberzent (ots)

Der Einbruch in eine Textildruckerei auf dem Industriegelände in der Straße "Marbach", direkt an der Bundesstraße 460, hat sich für die Täter offensichtlich nicht gelohnt. Nach erster Durchsicht fehlt nichts. Obwohl das Gelände, auf dem mehrere Betriebe ansässig sind, am Abend gut ausgeleuchtet wird, brachen die Täter zwischen Sonntagnachmittag (27.02.), 17.30 Uhr und Montagmorgen (28.02.), 8.50 Uhr die Eingangstür sowie mehrere Bürotüren auf.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Wem im Tatzeitraum Betriebsamkeit aufgefallen ist, kann sich auch telefonisch unter der Rufnummer 06062 / 953-0 melden.

