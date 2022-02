Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Unfall mit leicht verletztem Fußgänger - Suche nach flüchtigem LKW

Michelstadt (ots)

Am Montag (28.02.) gegen 10 Uhr ereignete sich am Potsdamer Platz in Michelstadt ein Unfall zwischen einem LKW und einem Fußgänger. Der 78-jährige Fußgänger wollte die B 45 auf Höhe des dort befindlichen Autohauses in Richtung einer Tankstelle überqueren. Dabei stieß er mit einem LKW zusammen. Dieser hielt zuvor verkehrsbedingt und fuhr in dem Moment wieder an, als der Fußgänger die Fahrbahn betrat. Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer, der den Zusammenstoß möglicherweise gar nicht bemerkt haben könnte, setzte seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zu dem bisher unbekannten LKW machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Tel.-Nr. 06062 / 953-0 (Sb'in Pausch, PK'in)zu melden.

