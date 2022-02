Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zwei Einbrüche in der Nacht

Rüsselsheim (ots)

Ein Imbiss in der Bahnhofstraße sowie eine Selbstbedienungs-Bäckerei am Europaplatz gerieten in der Nacht zum Montag (28.02.) in das Visier von Einbrechern.

Während die ungebetenen Besucher mit ihren Hebelversuchen an der Bäckereitür scheiterten und ohne Beute abzogen, jedoch einen Schaden von 2000 Euro hinterließen, drangen sie über den Hintereingang in den Imbiss ein. Dort ließen sie etwa 150 Euro und Getränke mitgehen. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

