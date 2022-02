Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: 1,5 Tonnen Kupfer erbeutet/Wer hat etwas bemerkt?

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Das Gelände eines Schrott- und Altmetallhandels in der Landdammstraße geriet in der Nacht zum Montag (28.02.), gegen Mitternacht, in das Visier von Metalldieben.

Die Täter brachen zunächst das Hoftor auf und gelangten so auf das Firmengelände. Anschließend drangen die Kriminellen gewaltsam in eine Lagerhalle ein und entwendeten rund 1,5 Tonnen Kupfer. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen über 10.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder möglicherweise Hinweise auf das von den ungebetenen Besuchern zum Abtransport der Beute genutzte Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell