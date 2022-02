Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Streit im Lebensmittelgeschäft

Polizei ermittelt gegen 71-Jährigen

Viernheim (ots)

Am Freitagmorgen (25.02.) kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Kettelerstraße in Viernheim zu Streitigkeiten zwischen zwei Kunden. In diesem Zusammenhang habe ein 71-jähriger Mann einem 41-Jährigen Kunden beleidigt, indem er den Mittelfinger gezeigt haben soll. Zur Klärung des Sachverhalts wurde die Polizei verständigt, die unter anderem die Personalien der Beteiligten festhalten wollte. Weil der 71-jährige Viernheimer nicht stehen bleiben wollte, wurde er von den Beamten am Arm festgehalten. Der Mann wehrte sich so heftig dagegen, dass alle Beteiligten zu Boden stürzten. Weil der 71-Jährige nach dem Sturz über Schmerzen klagte, wurde er noch vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Neben der Anzeige wegen Beleidigung haben die Beamte jetzt auch ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 71-Jährigen eingeleitet.

