Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schwarzer BMW (KA-WM988) gestohlen

Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Darmstadt (ots)

Ein in der Elisabeth-Kern-Straße geparkter schwarzer BMW X3 ist in der Zeit zwischen Samstag (26.2.) und Montag (28.2.) von noch unbekannten Tätern entwendet worden. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen KA-WM 988 angebracht. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell