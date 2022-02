Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck

Rüsselsheim (ots)

Über eine Balkontür verschafften sich Einbrecher am Samstag (26.02.), in der Zeit zwischen 17.50 und 20.20 Uhr, Zugang in ein Wohnhaus in der Meisenstraße. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen die Kriminellen anschließend unter anderem diverse Schmuckstücke mitgehen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell