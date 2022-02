Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Gaststätte

Mörfelden-Walldorf (ots)

Eine Gaststätte in der Langstraße geriet in der Nacht zum Samstag (26.02.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen durch ein Fenster in das Lokal ein und versuchten anschließend erfolglos einen Spielautomaten aufzuhebeln. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fielen den ungebetenen Besuchern allerdings mehrere hundert Euro und diverse Elektronikgeräte in die Hände.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell