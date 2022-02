Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Eschollbrücken: Schrebergarten im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt-Eschollbrücken (ots)

Ein Schrebergarten "Am Alten Neckarufer" rückte zwischen Samstag (26.2.) und Sonntag (27.2.) in das Visier Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge, überstiegen die Kriminellen den Zaun, um auf das Grundstück zu gelangen. Dort machten sie sich an einer Gartenhütte zu schaffen und suchten im Anschluss das Weite. Ob sie bei ihrem Vorhaben gestört wurden, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Dennoch entstand ein Schaden, der auf circa 400 Euro geschätzt wird. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 bei der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

