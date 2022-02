Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Kriminelles Vorhaben scheitert

Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf-Gundernhausen (ots)

Nachdem sich bislang unbekannte Kriminelle an einem Einfamilienhaus im Stetteritzring zu schaffen gemacht haben und dabei scheiterten, hofft die Polizei auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten sie im Tatzeitraum zwischen Freitag (25.2.) und Samstag (26.2.) durch Einwirkung von Gewalt an einem Fenster des Hauses ins Innere zu gelangen. Ihr kriminelles Vorhaben scheiterte jedoch, woraufhin sie unerkannt flüchteten. Insgesamt werden die Schäden auf über 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Tipps:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Sie haben noch weitere Fragen zum Thema Prävention? Dann können Sie sich gerne an unsere Kolleginnen und Kollegen der Polizeilichen Beratungsstelle im Polizeipräsidium Südhessen unter der Rufnummer 06151/969-40444 wenden. Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link: https://k.polizei.hessen.de/1061598583

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell