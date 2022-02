Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Ordnungshüter kontrollieren Lokale/Nur 3 von 15 Gästen mit Impfnachweis

Rüsselsheim (ots)

Im Rahmen von gemeinsamen Gaststättenkontrollen, überprüften Beamte der Polizeistation Rüsselsheim und Kräfte der Stadtpolizei am Freitagabend (25.02.), in der Zeit zwischen 20.00 und 0.30 Uhr, auch ein Lokal in der Innenstadt. Von 15 Gästen in der Bar konnten lediglich drei einen gültigen Impfnachweis vorzeigen. Den Betreiber und die Gäste erwarten nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen die geltenden Coronaregeln. Der weitere Betrieb wurde untersagt, die Tür des Lokals versiegelt.

Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter sechs Lokalitäten und stellten hierbei, neben weiteren Verstößen wegen fehlender Impfpässe, Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz fest. In einer Shisha-Bar waren zudem die vorgeschriebenen CO2-Warner nicht in Betrieb und die Kontrolleure fanden dort weiterhin eine größere Menge unversteuerten Tabaks. Der weitere Verkauf von Shishas wurde untersagt. Vom Zoll wird wegen Verdachts eines Steuervergehens nun ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Tabak wurde sichergestellt.

