POL-DA: Darmstadt-West: Bargeld und Telefon aus Umkleideraum entwendet

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Unbekannte Diebe haben am Samstag (26.2.) in der Zeit zwischen 15 Uhr und 15.50 Uhr den Umkleideraum eines Vereinsheims in der Winkelschneise heimgesucht und Bargeld sowie ein Telefon entwendet. Offenbar hatten die Täter gezielt die Abwesenheit der Besitzer ausgenutzt, die sich während der Tat bei einem Fußballspiel befanden. Der Wert der gemachten Beute wird derzeit auf rund 800 Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 von der Darmstädter Polizei ermittelt. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für alle Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu erreichen.

