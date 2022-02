Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht in Viernheim

Viernheim (ots)

In der Nacht von Samstag, 27.02.2022 bis Sonntag, 28.02.2022 zwischen 23:50 Uhr bis 00:36 Uhr ereignete sich gegenüber der Black Diamonds Sisha Longe in Viernheim vor dem Anwesen Karl-Marx-Straße 65 ein Verkehrsunfall. Der noch unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte dort einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf, Farbe silber und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 2500,- Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer: 06206/9440-0 entgegen.

