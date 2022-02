Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in der Ludwigstraße (B3) in Heppenheim

Heppenheim (ots)

Heppenheim: Am Freitag (25.02.) kam es gegen 22:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Ludwigstraße in Heppenheim. Laut Zeugen sei ein weißer Kastenwagen mit polnischem Kennzeichen rückwärts von dem Parkplatz eines Imbisses gegen einen ankommenden PKW auf der dortigen B3 gefahren. Anschließend entfernte sich der männliche Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Sollte es Zeugen geben, die den Unfallhergang beobachtet haben, Angaben zum Tatfahrzeug oder Verursacher machen können, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252-7060 mit der Polizeistation Heppenheim in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: PK Kießler

