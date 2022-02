Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal: Rechen auf Mountain-Bike-Trail

Polizei ermittelt

Bild-Infos

Download

Gorxheimertal (ots)

Ein Streckenpate, der für den Mountain-Bike-Trail, oberhalb von Birkenau Buchklingen verantwortlich ist, hat an zwei Tagen im Februar bemerkt, dass in der Einfahrt des Trails mit dem Namen Sektion 1, ein Rechen eines alten Heuwenders lag. Bei der ersten Feststellung am 9. Februar legte er den Rechen noch zur Seite. Beim zweiten Mal, am 12. Februar, entfernte er den Rechen gänzlich, der im Bereich der Böhm Hütte, am unteren Hohlweg, lag.

Die Polizei hat seit mehreren Jahren, seitdem die Strecke von Mountain-Bikern genutzt wird, immer wieder Meldungen erhalten, dass in unregelmäßigen Abständen Blockaden, wie schweres Gehölz oder Äste, auf der Strecke ausgelegt waren. In dem aktuellen Fall lag der Rechen in einer Senke, die nicht einsehbar war. Diese Blockade stellte eine akute Sturz- und Verletzungsgefahr für Radfahrer dar. Die Polizei vermutet als Hintergrund der Tat eine Abneigung gegen Radfahrer, die den Trail nutzen.

Für die Ermittlungen werden daher dringend Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Telefon: 06207 / 9405-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell