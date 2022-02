Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt

Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Bensheim (ots)

Bereits am Dienstagabend (22.2.), gegen 19 Uhr, kam es in der Gartenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Madza gegen einen geparkten Opel gestoßen war. Der Opel wurde durch den Aufprall auf den vor ihm parkenden Hyundai geschoben und dieser wiederum auf ein bislang unbekanntes Fahrzeug. An dem unbekannten Wagen dürfte nach jetzigem Stand die hintere Stoßstange beschädigt sein. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen und insbesondere nach dem noch unbekannten Besitzer und dessen Wagen. Diese werden gebeten, sich bei Hinweisen unter der Telefonnummer 06251/8468-0 bei der Polizeistation Bensheim zu melden.

