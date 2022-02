Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Taxi aufgebrochen/Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Ein in der Königstädter Straße geparktes Taxi geriet in der Nacht zum Freitag (25.02.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schlugen eine Scheibe des Mercedes ein und ließen anschließend aus dem Fahrzeuginnenraum eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro und persönlichen Dokumenten mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960-

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell