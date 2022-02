Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Einbruch in Kirche

Wer kann Hinweise geben?

Bickenbach (ots)

Eine Kirche in der Jugenheimer Straße rückte im Tatzeitraum zwischen Mittwoch (23.2.) und Donnerstag (24.2.) in das Visier Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge, gelangten sie unter Einwirkung von Gewalt ins Innere. Dort machten sie sich unter anderem an Schränken zu schaffen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie keine Beute und suchten das Weite. Dennoch hinterließen sie einen Schaden, der auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 in Darmstadt nehmen unter der Rufnummer 06151/969-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell