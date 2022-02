Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Brennender Mülleimer ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots)

Ein in einer Schultoilette in Brand geratener Mülleimer hat am Freitagvormittag (25.2.) die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen. Die Polizeibeamten und ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Darmstadt rückten nach ihrer Alarmierung gegen 11 Uhr in die Julius-Reiber-Straße aus. Der Müllbehälter wurde gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen ist kein großer Sachschaden entstanden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und werden weitere Ermittlungen zeigen.

