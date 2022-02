Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: B45/Groß-Umstadt: Nach Unfall Zeugen gesucht

B45/Groß-Umstadt (ots)

Bereits am Mittwoch (23.2.) ereignete sich gegen 11.40 Uhr auf der Bundesstraße 45, in Fahrtrichtung Dieburg, kurz vor der Ausfahrt Groß-Umstadt ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein auf dem linken Fahrstreifen fahrender Saab touchierte nach derzeitigem Kenntnisstand, beim Wiedereinscheren auf den rechten Fahrstreifen, den linken Frontbereich einer Sattelzugmaschine. Es entstanden Schäden an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben hierzu machen können. Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen sind unter der Rufnummer 06151/8756-0 zu erreichen.

