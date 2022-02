Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lautertal-Raidelbach: Einbrecher durch Hupen gewarnt

Lautertal (ots)

Während Einbrecher am Donnerstag (24.02.) gerade dabei waren, ein Haus in der Krehberger Straße/ Bereich Auf der Höhe zu durchwühlen, ist die Bewohnerin heimgekommen. Ein Komplize wartete während der Tat im Auto und hat seinen Partner mit der Hupe gewarnt. Eiligst verließ der Einbrecher das Haus und stieg in den weißen Kombi mit ausländischen Kennzeichen. Der Wagen brauste gegen 18.25 Uhr in Richtung Gadernheim davon. Für den Einbruch wurde die Haustür aufgebrochen. Nach erster Durchsicht fehlt nichts.

Wem ist das gesuchte Auto aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim entgegen. Telefon: 06252 / 706-0.

