POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Einbruch in Autobahnraststätte/Spielautomat im Visier

Der Verkaufsraum der Autobahnraststätte Gräfenhausen-Ost an der A 5 geriet in der Nacht zum Mittwoch (23.02.) in das Visier von Einbrechern.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Gebäude und hebelten anschließend einen dortigen Spielautomaten auf. Sie erbeuteten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Zudem hinterließen die ungebetenen Besucher durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von rund 5000 Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Telefonnummer 06151/8756-0.

