Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt-Vielbrunn: Wiederholt Autos mit schwarzer matter Farbe beschädigt

Michelstadt (ots)

In der Wilhelm-Leuschner-Straße in Vielbrunn wurden zwei Autos mit schwarzer Sprühfarbe beschädigt. Die Sachbeschädigung wurde am Donnerstagmorgen (24.02.) festgestellt. Die Farbe ist auf die Glasflächen verteilt worden. Der Schaden bei dem Nissan Note ist mindestens 3000 Euro hoch. Die Schadenserhebung bei dem betroffenen Daimler-Benz steht noch aus. In den letzten eineinhalb Jahren wurden immer mal wieder Fälle bekannt, bei denen Autos mit dieser Art von Farbe beschädigt worden sind. Bei der Farbe handelt es sich um eine matte Schutzfarbe mit einer rauen Oberfläche. Warum ausgereicht diese Autos angegangen wurden, ist nicht bekannt. Die Fahrzeuge parkten ordnungsgemäß.

Die Polizei (K 41) ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, kann sich auch unter der Rufnummer 06062 / 953-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell