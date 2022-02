Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Unbekannter attackiert Frau/Kripo sucht Zeugen

Stockstadt (ots)

Eine 39 Jahre alte Frau wurde am Montagabend (21.02.), gegen 18.25 Uhr, in der Fr.-Ludwig-Jahn-Straße von einem Unbekannten attackiert und hierbei gegen einen Kleidercontainer gestossen. Zudem riss der Mann an der Kleidung der Frau. Aufgrund ihrer heftigen Gegenwehr, gelang ihr die Flucht. Die 39-Jährige zog sich Blessuren leichterer Art zu.

Der Kriminelle ist 35-45 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hat einen rötlich-blonden 6-Tage-Bart und rotblonde, kurze Haare. Er hat ein auffallend spitz zulaufendes Kinn. Der Mann war mit weißen Turnschuhen, grauer Steppjacke mit Kapuze und blauen Jeans bekleidet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

