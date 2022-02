Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Leichtkrafrad gestohlen (GG-X 125)/Polizei sucht Zeugen

Stockstadt (ots)

Ein auf dem Parklplatz eines Einkaufsmarktes in der Gerhart-Hauptmann-Straße abgestelltes weißes Leichtkraftrad der Marke Husqvarna, wurde am Mittwoch (23.02.), in der Zeit zwischen 16.00 und 20.00 Uhr, von Unbekannten gestohlen.

An dem mittels Lenkerschloss gesicherten Moped befindet sich das Kennzeichen GG-X 125.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des Leichtkraftrads geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell