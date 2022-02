Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau/Ginsheim-Gustavsburg: Zwei Hähnchengrill-Fahrzeuge im Visier von Dieben

Groß-Gerau/Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Gleich zweimal gerieten in der Nacht zum Mittwoch (23.02.) Hähnchengrill-Fahrzeuge in das Visier von Kriminellen.

Unbekannte öffneten gewaltsam die Klappe eines auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mainzer Straße in Groß-Gerau abgestellten Hähnchenwagens und ließen Kleingeld aus der Kasse mitgehen.

Eine weitere, gleichgelagerte Tat ereignets sich in der gleichen Nacht in der Adam-Opel-Straße in Ginsheim-Gustavsburg. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zugang in den Fahrzeuginnenraum des Verkaufswagens und beschädigten hierbei eine Tür und eine Klappe des Fahrzeugs. Die ungebetenen Besucher erbeuteten zwar nur rund 100 Euro, hinterließen durch ihr rabiates Vorgehen aber einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 oder an die Polizei in Bischofsheim unter 06144/9666-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell