POL-DA: Mörfelden: 91 "Sachen" zu viel auf dem Tacho/Mehrmonatiges Fahrverbot

Im Rahmen einer Lasermessung durch die Wachpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwoch (23.02.), in der Zeit zwischen 14.15 und 16.45 Uhr auf der Bundesstraße 486, fiel ein junger Autofahrer in einem Seat ganz besonders negativ auf.

Den von den Ordnungshütern überwachten Streckenabschnitt in Höhe des Lagers einer Supermarktkette, auf dem maximal 70 km/h zulässig sind, passierte der Mann mit 161 Stundenkilometern. Ihn erwarten nun 700 Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot. Zudem wird nun geprüft, ob auch die Voraussetzungen für die Einleitung eines Strafverfahrens wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens vorliegen könnten.

Insgesamt stellten die Wachpolizisten im Kontrollzeitraum 26 Geschwindigkeitsverstöße fest.

