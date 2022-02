Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Eschollbrücken: Einbruch in Wohnhaus

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt-Eschollbrücken (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Numrichstraße rückte am Mittwochabend (23.2.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge, hebelten sie im Zeitraum zwischen 18 und 21 Uhr eine Tür des Wohnhauses auf und gelangten so ins Innere. Im Anschluss entwendeten sie Schmuck und suchten mit ihrer Beute das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei (K21/22) nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

