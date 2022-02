Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

weiterstadt-Gräfenhausen (ots)

Am Mittwoch (23.02.22) zwischen 10:20 und 11:40 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weinroten Opel Adam, der in der Hauptstraße gegenüber einem Fitness-Studio geparkt war. Der Sachschaden beträgt mindestens 1000.-EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 3. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer: 06151/969-41310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell