Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrunfallflucht auf dem LIDL-Parkplatz. Zeugen gesucht.

Lampertheim (ots)

Am 23.02.2022 in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr kam es in Lampertheim auf dem LIDL-Parkplatz in der Gaußstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei dem Unfall wurde ein silberner Mercedes vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeuge, welche den Unfall beobachtet oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zu melden.

