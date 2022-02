Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn-Worfelden: Mindestens 20 Autos beschädigt/Zeugen gesucht

Büttelborn (ots)

An mindestens 20 Autos, die allesamt im Wohngebiet "Hesselrod" abgestellt waren, wurden in der Nacht zum Mittwoch (23.02.) Reifen zerstochen. Von Zeugen wurde am Dienstagabend (22.02.) in dem Wohngebiet ein Mann mit einer blutigen Hand bemerkt. Weitere Hinweise liegen den Ermittlern derzeit nicht vor.

Die Beamten des Kommissariats 42 der Polizeistation in Groß-Gerau bitten daher Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06152/1750. Zudem werden etwaige weitere Geschädigte gebeten, sich bei den Ordnungshütern zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell