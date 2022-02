Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Brombachtal-Kirchbrombach: Unter Einfluss von Alkohol andere Verkehrsteilnehmer gefährdet

Brombachtal (ots)

Am Dienstag (22.02.2022) gegen 18:45 Uhr, befuhr eine 37-jährige Fahrzeugführerin aus dem Odenwald mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Brombachtal. Hierbei geriet diese laut Zeugenangaben mehrfach in den Gegenverkehr, sodass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Hierbei stand die verantwortliche Fahrerin offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille.

Die 37-Jährige muss sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Diesbezüglich bittet die Polizei in Erbach um weitere sachdienliche Hinweise von Zeugen, die ebenfalls den Tathergang beobachtet haben.

Diese setzen sich bitte mit der Polizeistation in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 in Verbindung.

