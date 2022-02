Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Einbruch gescheitert

Erbach (ots)

Eine gut gesicherte Tür hat in der Nacht zum Dienstag (21.-22.02.) geholfen, einen Einbruch in ein Optikergeschäft zu verhindern. Die Täter versuchten mehrfach die Geschäftstür in der Werner-von-Siemens-Straße aufzubrechen. Erfolglos gaben sie letztendlich auf und suchten das Weite. An der Tür selbst entstand ein geringer Sachschaden.

Die Ermittlungen zu dem versuchten Einbruch führt das Kommissariat 21/ 22. Wer Beobachtungen oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06062 / 953-0.

