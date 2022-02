Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am 21.02., ca. 14.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Okrifteler Straße in Walldorf ereignet hat. Dabei beschädigte die Fahrerin eines weißen Pkw BMW einen geparkten weißen Pkw Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

