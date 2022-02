Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach-Hammelbach: 10 Jahre ohne Führerschein - Anzeige

Grasellenbach (ots)

Rund 10 Jahre ist es her, dass ein 46 Jahre alter Mann seinen Führerschein abgeben musste. Das Autofahren hat er offensichtlich dennoch nicht aufgegeben. So kam es, dass er am Dienstagmorgen (22.02.) von einer Polizeistreife im Gaßbacher Weg, im Ortsteil Hammelbach, angehalten und kontrolliert wurde. Die Beamten der Polizeistation Wald-Michelbach erstatteten Anzeige und stellten den Autoschlüssel sicher.

