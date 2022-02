Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach-Bonsweiher: Zigarettenautomat in der Blumenstraße aufgebrochen

Mörlenbach (ots)

Am Montagmorgen (21.02.) wurde in der Blumenstraße, unweit der Landesstraße 3120 ein aufgebrochener Zigarettenautomat vorgefunden. Die Tatzeit könnte nach Einschätzung der Polizei bis zum Wochenende zurückliegen. Neben den einsortierten Zigaretten fehlt auch das eingeworfene Geld. Der Gesamtschaden liegt bei über 1000 Euro.

Die Ermittler gehen von einer Tätergruppierung aus, die in den letzten Tagen und Wochen Automaten, insbesondere in Ortschaften an der Bundesstraße 460, angegangen sind. Die besonders gesicherten Behältnisse wurden auf ähnliche Art und Weise geknackt. Für die weiteren Ermittlungen ist das Kommissariat 41 in Bensheim zuständig. Es werden dringend Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Telefonisch sind die Beamten unter der Rufnummer 06251 / 8468-0 zu erreichen.

