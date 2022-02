Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebesduo hatte es auf Parfum im Wert von rund 800 Euro abgesehen

Ladendetektiv stellt Tatverdächtige

Polizei nimmt 17 und 23-Jährigen vorläufig fest

Darmstadt (ots)

Zwei 17 und 23 Jahre alte Ladendiebe werden sich nach ihrer vorläufigen Festnahme am Montagabend (21.2.) zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Die beiden jungen Männer hatten gegen 17.45 Uhr in einem Geschäft in der Elisabethenstraße ihr Unwesen getrieben und den Versuch unternommen, mehrerer Parfums im Wert von rund 800 Euro mitgehen zu lassen.

Ihr kriminelles Vorgehen konnte von dem Ladendetektiv beobachtet und vereitelt werden. Der beherzte Mann hielt das Duo bis zum Eintreffe der Polizei fest. Diese nahmen beide Tatverdächtige mit zur Wache. Dort erfolgte neben der Anzeigenerstattung auch die Sicherstellung eines augenscheinlich für den Diebstahl präparierten Rucksacks. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des besonders schweren und mutmaßlich gemeinschaftlich begangenen Diebstahls ein. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden beide Festgenommenen wieder entlassen.

